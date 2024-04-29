أول تعليق من مدرب نهضة بركان قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكونفيدرالية

تحدث معين الشعباني، المديرالفني لفريق نهضة بركان المغربي على مواجهة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والمقرر له يومي 12 و19 مايو المقبل.

وتأهل نهضة بركان المغربي لنهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تأهله على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.

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وقال الشعباني في تصريحات تليفزيونية: “الزمالك فريق متمرس وكذلك نهضة بركان المغربي، ولكن قبل مواجهة الفريق المصري سنواجه الجيش الملكي المغربي في الدوري، وعلينا أن نستعد جيدًا لكافة المباريات”.

وأضاف: “لم نلعب لمدة أسبوعين قبل مواجهة الجيش الملكي، وسنكون وقتها قد أكملنا 20 يومًا من الغياب عن التنافس، ونحاول التعويض بالتدريب”.

واختتم: “مباراة الزمالك في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ستكون في غاية الصعوبة، لذلك سيكون لها استعدادات خاصة”.

وأصبح فريق نهضة بركان المغربي مهددًا بالغياب عن منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمدة عامين قادمين، وذلك بسبب أزمة القمصان، بالإضافة إلى تغريمه 50 الف دولار.

وسبق لمعين الشعباني وأن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق الترجي التونسي، كما سبق له التتويج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية مع فريق الرجاء المغربي.