حقيقة أزمة شيكابالا مع جوميز قبل مباراة الزمالك ودريمز

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأبيض إلى غانا حقيقة خلاف شيكابالا مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض قبل مواجهة دريمز.

وحقق الزمالك الفوز على دريمز الغاني بثلاثية دون رد، في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، ليحسم الأبيض تأهله للمباراة النهائية من البطولة.

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وقال المندوه في تصريحات صحفية: “لا توجد أي أزمة بين شيكابالا وجوميز بعد علم قائد الزمالك عدم مشاركته في مباراة دريمز الغاني أمس”.

وأضاف: “شيكابالا لاعب كبير ومخلص بمعنى الكلمة، ولا أعلم سر الحديث عن وجود مشكلة بينه وبين جوميز”.

واختتم: “شيكابالا لديه حماس كبير، واللاعب تعرض للإصابة في التدريبات لذلك خرج من حسابات المدرب البرتغالي، لكنه أدى دوره الطبيعي من مؤازرة للفريق حتى تأهل للمباراة النهائية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وكل ما يتردد عن وجود أزمة بينه وبين جوميز لا أساس له من الصحة”.

وضرب نادي الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد تأهل الأخير على حساب اتحاد العاصمة الجزائري.