الزمالك يتلقى بيانا رسميا من رابطة الأندية بشأن مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، خطابا رسميا من رابطة الأندية، يفيد بنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة إلى استاد برج العرب، بدلا من استاد الإسكندرية.

ويلاقي الزمالك نظيره البنك الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري الممتاز، قبل مواجهة سموحة يوم الأحد المقبل.

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم الثلاثاء انتظام يوسف أوباما عقب غيابه خلال الفترة الماضية بسبب إصابة كسر في الفك خضع بسببها لعملية جراحية.

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