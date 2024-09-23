شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات: رمضان صبحي مازال مهددًا بالإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور حازم خميس،رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، على أزمة رمضان صبحي لاعب بيراميدز بعد قرار الوكالة الدولية.

وقال حازم خميس في تصريحات تليفزيونية :" أوقفنا رمضان صبحي إجباريًا ورفعنا العقوبة عنه بعد ذلك"، وأكمل :"الوكالة الدولية رفضت قرار الوكالة المصرية واعتبرت رفع الإيقاف عن رمضان صبحي، واعتبرته ملغياً".

وتابع :" إجراءات الوكالة المصرية ضد رمضان صبحي كانت قانونية ومن حق الوكالة الدولية الاستئناف على قرار الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات"، مؤكداً أن "رمضان صبحي كان يجب عليه تفسير العينة التي أخذت منه أمام لجنة الاستماع".

وأوضح" أحد قواعد مكافحة المنشطات عدم اللعب أو حتى التدرُب بجوار لاعب يتعاطي المنشطات، ولا يوجد ترصد لرمضان صبحي من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، وهو الآن مازال مهددًا بالإيقاف بسبب المنشطات، وقرار الوكالة الدولية ضد رمضان صبحي قانوني".