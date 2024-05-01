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مشادة وصندوق بدلًا من الأطفال وعاشور يقلد أبو تريكة في لقطات الأهلي والإسماعيلي (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير - حازم جودة:

حقق الأهلي فوزًا صعبًا على الإسماعيلي 2-1 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد برج العرب في الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الممتاز.

ويدين الأهلي بالفوز إلى بيرسي تاو صاحب الهدف الأول وإمام عاشور صاحب الهدف الثاني ومصطفي شوبير صاحب الإنقاذ الرائع وأفضل لاعب في المباراة.

المباراة شهدت عدة لقطات طريفة وحماسية على رأسها احتفال لاعبو الأهلي برقصة ماكرينا بالهدف الأول واحتفال إمام عاشور على طريقة احتفال صاحب نفس رقم قميصه محمد أبو تريكة.

ونفذ مراقب المباراة تعليمات رابطة الأندية بوجود الكرات حول الملعب في صناديق خشبية بدلًا من أطفال الكرات بعد إخفاءها في مباراة القمة الماضية.

المباراة شهدت مشادة بين الحكم أحمد الغندور ونجم الإسماعيلي محمد نصر انتهت بإشهار الحكم الكارت الأحمر للاعب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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