شكرا لقرائتكم خبر ميشيل كابوس يقض مضاجع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل البرازيلي ميشيل ديلغادو مع ناديه الهلال تخصصه في شبك الاتحاد، بعد أن منح الزعيم الأسبقية خلال مواجهة الاتحاد، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز الهلال مكانه في المباراة النهائية بجدارة واستحقاق، بعد فوزه الثمين على الاتحاد بنتيجة 2-1.

وجاء هدف ميشيل عند الدقيقة 25، بعد تمريرة رائعة من البرازيلي مالكوم أوليفيرا، استقبلها جناح الهلال وراوغ بمهارة حارس الاتحاد عبد الله المعيوف، ثم وضعها بسهولة في الشباك.

أرقامه أمام الاتحاد

تشير الأرقام إلى تألق واضح من ميشيل في المباريات التي خاضها أمام الاتحاد، وذلك منذ حضوره إلى الهلال في يناير 2022، قادما من نادي فلامينغو البرازيلي.

وحتى الآن، شارك اللاعب البرازيلي في 10 مواجهات ضد الاتحاد عبر كل المسابقات، إذ أحرز 4 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.

كما تسبب في 3 ركلات جزائية خلال مبارياته أمام النادي الجداوي.

وكانت بداية ميشيل أقل من المتوقع مع الفريق الهلالي في البداية، إذ لم يحصل على فرصة اللعب الكافية، وكان يغيب دائما عن التشكيلة الأساسية، لكن خلال الموسم الماضي، نثر اللاعب سحره الكروي، وتمكن من إظهار براعته ومهاراته مع الكتيبة الزرقاء، ليصبح من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة فريقه، بعد حصوله على فرصة كبرى للمشاركة.

ورقة رابحة

شارك صاحب الـ28 عاما هذا الموسم في 28 مباراة ببطولة دوري روشن السعودي، وسجل 4 أهداف، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وإجمالا، خاض ميشيل مع الهلال 95 مباراة في كل المسابقات، مسجلا 18 هدفا مع تقديم 22 تمريرة حاسمة.

وتبلغ قيمته السوقية حاليا 8.5 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويسير فريق الهلال بصورة مميزة للغاية هذا الموسم، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس محليا، ويتصدر دوري روشن السعودي بـ80 نقطة، بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، بعد مرور 28 جولة من عمر المسابقة السعودية، لكن لأزرق العاصمة مباراة مؤجلة أمام النادي الأهلي.

كما وصل الهلال إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى أن الفريق العاصمي استطاع حصد لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، إثر فوزه في النهائي على منافسه الاتحاد بنتيجة (4-1).

وعلى الصعيد القاري، كان تعثر الهلال الوحيد هذا الموسم، إذ ودع الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا من نصف النهائي، بعد الخسارة من العين الإماراتي بنتيجة (5-4) في مجموع المباراتين.

أرقام ميشيل مع الهلال