رغبة محرز تصطدم بنظرة بيتكوفيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «winwin» الرياضي، تطورات مفاجئة تعترض طريق عودة رياض محرز إلى منتخب الجزائر في معسكر يونيو المقبل، والذي سيشهد خوض «محاربي الصحراء» مواجهتين رسميتين أمام غينيا وأوغندا، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان نجم الأهلي السعودي قد طلب إعفاءه من خوض مواجهتي بوليفيا (3-2) وجنوب أفريقيا (2-2) الوديتين مارس الماضي، تزامنا مع أول معسكر يشرف عليه المدير الفني الجديد، السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

وقال الموقع، إن عودة القائد محرز إلى صفوف منتخب الجزائر لم تعد مضمونة حاليا، وذلك عكس ما كان متوقعا خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل امتلاك المدرب بيتكوفيتش كثيرا من الخيارات واللاعبين القادرين على تعويض قائد «الخضر» في التشكيل الأساسي.

ورغم ابتعاد آدم وناس - البديل الأول لمحرز - عن أجواء المنافسة الرسمية بسبب مشكلاته مع إدارة نادي ليل الفرنسي، إلا أن بيتكوفيتش بإمكانه الاعتماد على فارس شايبي المتألق مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، أو محمد بشير بلومي الذي برز مع فارينسي البرتغالي، لخلافة نجم الأهلي السعودي.