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تغريم أفشة 300 ألف جنيه و رمضان صبحي خارج حسابات الأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي تمت معاقبته بخصم 300 الف جنيه من مستحقاته المالية مع استبعاده من لقاء الإسماعيلي، مشيرا إلى أن العقوبة ضد اللاعب تمت مضاعفتها.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد الشناوي لن يكون جاهزا في لقاء الأهلي والجونة، ومن الوارد مشاركته بعد هذه المباراة وتجهيزه لنهائي إفريقيا، لكن من الصعب الجزم بمشاركته أمام الترجي في ظل تألق مصطفى شوبير، الذي يسير بشكل جيد مؤخرا".

وأضاف: "ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي يرفض فكرة التعاقد مطلقا مع محمد صبحي حارس الزمالك".

وأتم: "كل ما يشاع عن التفاوض مع محمد صبحي غير صحيح مطلقا، وكله كلام وكلاء لاعبين يتم نشره في الإعلام فقط".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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