موعد مباراة روما وباير ليفركوزن بالدوري الأوروبي اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق روما الإيطالي لاستضافة خصمه باير ليفركوزن الألماني، في لقاء مجدد لهم، ضمن بطولة الدوري الأوروبي.

ويحتضن ملعب “أولمبيكو” معقل الذئاب مباراة باير ليفركوزن وروما ضمن إطار منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

وصعد فريق روما للدور نصف النهائي بعد تغلب على مواطنه إي سي ميلان 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور ربع النهائي.

بينما تأهل باير ليفركوزن للدور نصف النهائي بعد الفوز على وست هام الإنجليزي بنتيجة 3-1، مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويواجه المتأهل من الفريقين (روما وباير ليبفركوزن) مع المتأهل من مباراة أتالانتا ومارسيليا، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

موعد مباراة روما ضد باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

تنطلق المباراة بين روما وباير ليفركوزن، اليوم الخميس، 2 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق على أحداث اللقاء خالد الحدي.