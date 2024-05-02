الامارات | إسماعيل مطر: لا يوجد نهائي أفضل من مواجهة الوحدة مع العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال قائد الوحدة إسماعيل مطر: "لا يوجد نهائي أفضل من أن يجمع الوحدة مع العين، من الصعب توقع هوية الفائز، هذه هي كرة القدم، لكل مباراة ظروفها الخاصة بها". وتابع في المؤتمر الصحافي اليوم قبل نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي غدا: "التركيز على الاستعداد ذهنياً أكبر من الاهتمام بالجوانب البدنية، وأن يقدم كل لاعب ما لديه داخل الملعب، حيث من المهم أن يتعامل اللاعبون بذكاء مع المباريات وأحداثها".

وواصل: "سعيد بأن الجمهور يتمنى لي التتويج بلقب الكأس، هذا شيء كبير، وعلى الصعيد الشخصي هي بطولة مهمة للنادي وللجمهور واللاعبين الذين لم يشعروا بطعم البطولات، وبالنسبة لي أتمنى أن يحصل اللاعبون الصغار على هذه الفرصة، لأن عقليتهم ستتغير في الفترة المقبلة، عقب الحصول على خبرة خوض المباريات النهائية، وفرصة التتويج بلقب بطولة في مسيرتهم".

وأضاف: "أرى نفسي حققت اللقب قبل أن أخوض النهائي، عندما أرى بعض مشجعي العين يتمنون لي التتويج باللقب تقديراً لمسيرتي".

واعترف نجم المنتخب السابق بأن البطولة هي الأخيرة بالنسبة له على المستوى الشخصي، لافتاً إلى أنه شيء رائع أن تكون آخر بطولة ينافس على لقبها أمام العين".