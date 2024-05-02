الامارات | غوران: أركينوف جاهز لمواجهة العين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الوحدة، الصربي غوران توفيغدزيتش إن الحظوظ متساوية بين فريقه والعين في التتويج بلقب الكأس. وأضاف في مؤتمر صحافي اليوم: "تاريخ العين حافل بالبطولات والإنجازات، ونحن نحترم ذلك، ولكن في الوقت نفسه أثق في قدرات لاعبي الوحدة وإمكاناتهم وأن نسعد الجمهور الوحداوي".

وحول إمكانية مشاركة الأوزبكي أركينوف العائد حديثا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس آسيا تحت 23 سنة، قال: "انضم إلى تدريبات الفريق، وهو جاهز بنسبة 100% للمشاركة في النهائي".