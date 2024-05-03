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الامارات | شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد محمد بن زايد والتشجيع بروح رياضية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بين الوحدة والعين والتي تقام اليوم الجمعة 3 مايو في استاد محمد بن زايد  مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى الاستاد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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