الامارات | شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد محمد بن زايد والتشجيع بروح رياضية

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شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد محمد بن زايد والتشجيع بروح رياضية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بين الوحدة والعين والتي تقام اليوم الجمعة 3 مايو في استاد محمد بن زايد مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .
وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى الاستاد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.
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