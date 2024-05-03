الامارات | شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد محمد بن زايد والتشجيع بروح رياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين بين الوحدة والعين والتي تقام اليوم الجمعة 3 مايو في استاد محمد بن زايد مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى الاستاد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة و التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.