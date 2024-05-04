كولر يعيد نجمي الاهلي في مواجهة الجونة بالدوري المصري

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عودة نجمي الأحمر، للقائمة خلال مواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستقر كولر على ضم ياسر إبراهيم وأليو ديانج، لقائمة الاهلي أمام الجونة، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي انضمام الثنائي ياسر إبراهيم وأليو ديانج، إلى قائمة الاهلي بعد تعافيهما من الإصابة التي تعرضا لها خلال الفترة الماضية، وتغيبا على إثرها عن مباريات الأحمر الأخيرة.

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وعانى ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الخلفية، بينما أجرى أليو ديانج جراحة منظار الركبة، إلا أنهما أصبحا جاهزين.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء يوم السبت المقبل على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.