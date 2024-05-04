مدربة الإسماعيلي تشارك في البطولة العربية لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لألعاب القوى لاخطاره باختيار مدربه النادي ريم عبدالله للمشاركة في منافسات البطولة العربية للشباب والشبات في نسختها العشرين.

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تقام البطولة بمحافظة الإسماعيلية على ملاعب نادي هيئة قناة السويس خلال الفترة من 7 وحتى 12 مايو الجاري.

من جانبها فقد عبرت مدربة الإسماعيلي عن سعادتها بهذا الاختيار ، مشيرة إلى أن اختيارها ضمن قائمة منتخب مصر يعد أعلى مراتب الشرف.

في سياق متصل يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضيفًا ثقيلاً على نظيره فاركو، عصر اليوم السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى المصري.

يحتل فاركو المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.