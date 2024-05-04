ألونسو : هاميلتون سيتفادي العقوبات لانه ليس اسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - سخر الأسباني فرناندو الونسو بطل العالم السابق وسائق فريق استون مارتن من العقوبات التي توقع عليه من جانب منظمي سباقات بطولة العالم للفورميلا وان مؤكدا ان البريطاني لويس هاميلتون لن توقع عليه أي عقوبات من جانب المنظمين في أعقاب المشاكل التي تسبب فيها عند انطلاق سباق السرعة مساء السبت على حلبة ميامي الانريكية مؤكدا ان هاميلتون ليس أسبانيا حتى يتم توقيع عقوبات عليه .

وكان لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس قد انحرف بسيارته نحو سيارة فرناندو الونسو عند المنعطف الاول المضمار بعد انطلاق السباق مباشرة مما أدى اصطدام الونسو بزميله لانس استرول وتراجعه إلى مؤخرة السباق وهو ما تدى إلى عدم إمكانية تقدمه في باقي منافسة سباق السرعة لينهي السباق في المركز السابع عشر .

وعند سؤاله حول العقوبات التي سلطت عليه بسبب اصطدامه بسائق فيراري كارلوس ساينز خلال سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي وإمكانية تطبيق عقوبات على لويس هاميلتون بسبب ما حدث اليوم في سباق السرعة قال الونسو : سنرى ماذا سوف يقررون على الرغم من اعتقادي انهم لن يوقعوا عليه أي عقوبات لانه ليس أسبانيا . لقد أفسد هاميلتون السباق على مجموعة من السائقين على رأسهم سائق مكلارين نوريس الذي يمتلك سيارة سريعة وكان يمكنه تحقيق نتيجة افضل لكنه خرج من السباق بشمل نهائي .

وعن عدم مجازفته خلال سباق السرعة بتجاوز أي منافس قال الونسو : لن توقع اليوم على أي جزاءات وكان من الممكن أن اتجاوز اوكون بالفعل لكنى أردت عدم المجازفة حتى لا يتم توقيع جزاءات علي قبل السباق النهائي غدا ( الأحد ) .