الامارات | منتخب الجوجيتسو يظفر ببطولة آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المنتخب الوطني للجوجيتسو لفئة الكبار بالنسخة الثامنة لبطولة آسيا، واحتفظ بلقبه للعام الرابع توالياً.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة من أكثر من 30 دولة.

ونجح أبطال الإمارات خلال منافسات اليوم الثالث، أمس، في إضافة سبع ميداليات ملونة (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية) في منافسات أوزان 85 و94 وفوق 94 كغم للرجال، وأوزان 63 كغم وفوق 70 كغم للسيدات، ليرفعوا رصيد الدولة إلى 18 ميدالية (ست ذهبيات، وسبع فضيات، وخمس برونزيات).

وحقق الميداليات الذهبية كل من: هزاع فرحان وزن 94 كغم، وسعيد الكبيسي وزن 85 كغم، وشمّا الكلباني وزن 63 كغم، بينما حقق الميدالية الفضية بشاير المطروشي وزن 63 كغم، وفراج العولقي وزن 85 كغم، وعبدالله الكبيسي وزن 94 كغم، فيما حقق عمّار الحوسني برونزية وزن 94 كغم.

وأعرب نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، عن اعتزازه بإنجازات المنتخب الوطني، وتمسكه بالقمة، عبر احتفاظه باللقب، للعام الرابع على التوالي.

وأكد أن الجهود والتضحيات التي بذلها لاعبو المنتخب والجهاز الفني على مختلف المستويات خلال الأسابيع الماضية آتت ثمارها.

وتشهد البطولة اليوم انطلاق منافسات فئتي الشباب والناشئين للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة، ويشارك منتخب الإمارات في المنافسات بأكثر من 100 لاعب ولاعبة.