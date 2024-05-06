رحيل 3 لاعبين عن الأهلي بنهاية الموسم.. تعرف عليهم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي عن اللاعبين الذين سيرحلون عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال شلبي، في تصريحات تليفزيونية، إن 3 لاعبين تقرر رحيلهم عن النادي الأهلي بنهاية الموسم، وذلك بقرار من الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وقال شلبي: "وفقا للمصادر فإن هناك 3 لاعبين سيرحلون عن الأهلي بنهاية الموسم الجاري أول اللاعبين موديست لأنه لم يقدم أي شيء وعبئا من جميع النواحي على مجلس الأهلي، اللاعب الثاني هو التونسي محمد الضاوي كريستو ودي صفقة الأهلي خسر فيها 2 مليون دولار اللاعب سيصبح فوق السن الموسم المقبل واللاعب الثالث الذي سيغادر ولن يستمر هو محمود الزنفلي."

ولم يقدم موديست أي إضافة للنادي الأهلي خلال الموسم الجاري فيما لم يشارك محمد الضاوي كريستو وكذلك محمود الزنفلي مع الفريق خلال الموسم الحالي ليتكرر عدم استمرارهم.