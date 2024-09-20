شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجمد مفاوضاته مع حلمى طولان ويتراجع بعد الاتفاق معه والان مع تفاصيل الخبر

جمد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، مفاوضاته مع حلمى طولان المدير الفني السابق لسيراميكا بعد الاتفاق معه على قيادة الدراويش في الموسم الجديد خلفا للراحل إيهاب جلال.

وتراجع مجلس الإدارة عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فترة الإعداد للموسم الجديد غدا الجمعة، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضى.

ويقود فترة الإعداد كل من أشرف خصر وأيمن كمال وأيمن خليل بالإضافة إلى استمرارهم في عملهم الأساسي، وذلك لحين الاستقرار على تعيين جهاز فني جديد للفريق الأول.

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى، ترك حسم أسماء الراحلين عن الفريق في الموسم الجديد للجهاز الفني الجديد الذى سيقود الدراويش في الموسم الجديد.

واقترب الإسماعيلى من إعلان خليفة الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى وفاته بعد عدة أيام، وأقام له النادى مراسم العزاء داخل ملاعب الإسماعيلى.