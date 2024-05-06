مدرب بيراميدز: فريقي يستحق التحية بعد العودة أمام فيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي تحقق على حساب فيوتشر في الدوري وحصد ثلاث نقاط غالية، مؤكدا أن المباراة كانت غاية في الصعوبة والفريق المنافس قوي، وسجل هدفا على عكس سير اللعب وتراجع للخلف ما جعل هناك صعوبات كبيرة ورغم تحقيق العديد من الفرص التي ضاعت في تلك المواجهة، لنجح الفريق في تسجيل أكثر من هدفين والخروج بنتيجة أكبر.

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

أضاف المدير الفني أنه اللقاء كان غاية في الصعوبة ولابد من تحية اللاعبين على الأداء والروح العالية والعودة من تأخر بهدف إلى فوز بهدفين، وعدم اليأس في أي دقيقة واللعب حتى اللحظة الأخيرة، وما يسعده أن الفريق لم يتخل عن أسلوب لعبه رغم التأخر والاستعجال في العودة بالفوز، واللعب بنفس الأسلوب الطبيعي، وسعيد وفخور بهؤلاء اللاعبين وقتالهم في كل لحظة.

شدد المدرب على أنه كان هناك شكلا خططيا بعد خروج الشيبي للإيقاف ودفع بكريم حافظ في تلك المواجهة في مركز الظهير الأيمن، واللاعب حقق المطلوب منه وقدم مواجهة ممتازة، هو وجميع اللاعبين حتى من لم يشارك كانت الروح عالية وهي سر الانتصار.

المدرب أكد أن الفوز وصدارة الدوري لا يعني شيئا، لأن الدوري والمشوار ما يزال طويلا والتفكير فقط في اللقاء المقبل أمام المصري لأنه من المهم لعب مباراة تلو الأخرى بهدف الفوز فقط.