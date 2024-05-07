بعد الكلب والقطة.. ظهور حيوان جديد في مباراة الأهلي والاتحاد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الاحماءات التي سبقت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت اليوم الثلاثاء تواجد سلحفاة على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأعاد هذا المشهد الأذهان إلى العام الماضي في مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري عندما قام محمد محمود لاعب الفريق السكندري، بإطعام قطة

في استاد الإسكندرية.

وفي موسم 2022 اقتحم كلب أرضية ملعب مباراة الإسماعيلي وسموحة، ليتم إيقاف المباراة واستئنافها عقب خروجه.

وبالرجوع إلى عام 2004 في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، اقتحم كلب أرضية ملعب السكة الحديد، لكن سرعان ما غادر.

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