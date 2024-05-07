رامي مارتن يحتل المركز الثالث في أوروبا المفتوحة للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - حقق المصري رامي مارتن، لاعب منتخب مصر للرماية إنجازا كبيرا بحلوله في المركز الثالث مكرر خلال منافسات بطولة أوروبا المفتوحة للرماية، والتي أقيمت في البرتغال خلال الفترة من 1 وحتى 5 مايو الجاري.



وأقيمت المنافسات وسط أجواء صعبة، حيث شارك في البطولة أفضل الرماة حول العالم من 11 دولة، وهي: أمريكا، الأرجنتين، البرتغال، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، إنجلترا، بلجيكا، فرنسا، رومانيا، السعودية ومصر.

وقدم رامي مارتن أداء مميزا في منافسات بطولة أوروبا وسجل 14 طبقًا، ليحتل المركز الثالث، بينما سجل نتيجة نهائية مميزة في بطولة "بريتا" ليحصد الميدالية الفضية ويتم تكريمه وسط إشادة رائعة بأداء الرامي المصري.

كما سجل الرامي المصري إسماعيل عبد الحفيظ، إنجازًا آخر بفوزه بالمركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى.

وأشاد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالأداء المميز الذي يقدمه الرماة المصريين في بطولات أوروبا، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإنجازات تعكس حجم التطور الكبير الذي تعيشه رياضة الرماية في مصر.

وأوضح أن رامي مارتن وإسماعيل عبد الحفيظ، استطاعا تقديم نتائج مميزة في بطولة أوروبا المفتوحة رغم صعوبة المنافسة مع أفضل الرماة حول العالم، بخلاف الأجواء الصعبة التي أقيمت فيها البطولة بسبب الأمطار والغيوم طوال فترة المنافسات.