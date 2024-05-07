كولر: قدمنا مباراة قوية امام الإتحاد وقراراتي لن ترضي كل اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - عبر مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز الكبير على الإتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: “ قدمنا شوط اول جيد امام الاتحاد وسجلنا ثلاثة أهداف، وطالبت اللاعبين بين شوطي المبارة بمواصلة تقديم نفس المردود الفني خلال الشوط الثاني ولكن لم يحدث وأجريت تعديلات ساهمت في تحسن الأداء من جديد وخلق فرص وتسجيل هدف رابع ”.

وتابع: “ عمر كمال يتميز بالسرعات والكرات العرضية المتقنة، ونجح في تسجيل هدف مميز في مباراة الاتحاد الى جانب حصوله على ركلة جزاء وأدى بشكل جيد في مركز الظهير الايسر ”.

وأضاف كولر: “ الفريق يضم قائمة كبيرة ومع ضغط المباريات يجب تجهيز جميع اللاعبين وإنه يدرك تماما بعد الفترة التي قضاها كمدرب إنه لن يرضي جميع اللاعبين، ولكنه لا يحب لاعب معين أو يكره ، ودائما يدفع باللاعب الذي يساعد الفريق وعلى الجماهير أن تعلم ذلك جيداً ”.

وواصل: “ الأهلي يخوض مباراة كل ٤٨ ساعة وأنه يحاول إراحة بعض اللاعبين مثلما حدث مع علي معلول وبيرسي، إذا تحول لاعب الى موظف لا يرضيه كمدرب هذه العقلية ”.

وعلق كولر على عدم مشاركة ديانج والشناوي وياسر رغم جاهزيتهم طبيا ومشاركتهم في التدريبات: “ هؤلاء اللاعبين يحتاجون إلى فترة اكبر من التدريبات الجماعية خاصة أن فترة غيابهم كانت طويلة بسبب الإصابة، أعلم أن لاعب عائد من إصابة يريد أن يلعب في اليوم التالي، وأنه كمدرب يجب أن يكون لديه قناعة أن اللاعب جاهز فنياً، لكن لن يشارك لاعب على حساب آخر يؤدي بشكل جيد ”.

وأتم: “ كل ما اطلبه من اللاعبين أن يؤدوا ويجتهدوا وان الفرصة سوف تعود وهذه رسالته لهم ”.