الامارات | دبا الفجيرة والحصن يكملان رحلة البحث عن «الأضواء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق عند الساعة 18:05 من مساء اليوم منافسات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى التي تقام على مدار يومين، فيلتقي الذيد مع دبا الحصن، والتعاون مع الجزيرة الحمراء، وسيتي مع العربي، ويونايتد مع الحمرية.

وتستكمل الجولة غداً بمواجهات دبا الفجيرة مع مسافي، والعروبة (ضمن الصعود واللقب) مع الظفرة، و«غلف يونايتد» مع «غلف إف سي».

وتبرز إلى واجهة مباريات الجولة الحالية، مباراتا الفريقين المتنافسين على البطاقة الثانية المؤهلة للمشاركة في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، وهما دبا الفجيرة الثاني (56 نقطة)، ودبا الحصن الثالث (55 نقطة)، إذ يسعى كلاهما إلى عدم التفريط بالنقاط أمام مسافي (الثامن) برصيد 39 نقطة، والذيد الـ12 برصيد 30 نقطة.

من جهته، قال المحاضر الدولي والمدرب، عمر الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن مباراتي دبا الفجيرة ودبا الحصن صعبتان، وسيكون الفريقان بحاجة إلى الظفر بالنقاط الثلاث، إذ لن يخدم أياً منهما تقديم مستويات فنية عالية دون نيل النقاط التي تُعدّ الأهم، ما يعني أن الجمهور سيشاهد مباراتين ذات طابع تكتيكي».