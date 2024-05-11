"الفريق بمراكز الهبوط".. إقالة مدرب مصري من الدوري البحريني

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف تقرير صحفي عن إنهاء نادي الحالة البحريني تعاقده مع مدربه المصري ياسر رضوان.

وذكرت صحيفة الوطن البحرينية في تقرير لها اليوم السبت أن نادي الحالة سيحدد بديل ياسر رضوان خلال الساعات المقبلة.

ويحتل فريق الحالة المركز قبل الأخير ـ 11 ـ بجدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 20 نقطة بفارق نقطتين عن البسيتين متذيل التريتب ونقطة عن الشباب صاحب المركز العاشر ونقطتين عن الرفاع الشرقي والحد صاحبا المركزين التاسع والثامن.

ويهبط إلى دور الدرجة الثانية البحريني مباشرة صاحب المركز الـ 11 و 12 على أن يخوض صاحبا المركزين العاشر والتاسع مباراة ملحق.

يذكر أن نادي الحالة قد تعاقد مع ياسر رضوان في مايو الماضي؛ حيث نجح في قيادته للاستمرار بالدوري الممتاز ليتم تجديد الثقة به للموسم الجاري.

وسبق لياسر رضوان وأن دربّ أندية: بلدية المحلة، نبروه، شبين الكوم، نجوم المستقبل، السويس، بيلة.