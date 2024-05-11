"جواب وإعفاء اللاعبين".. أشهر أزمات الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

نشبت خلال الأيام الماضية، أزمة جديدة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري، بسبب موعد انضمام لاعبي الأول إلى معسكر منتخب مصر، في إطار الأجندة الدولية للمنتخبات ومعسكر يونيو.

ويبدأ معسكر منتخب مصر، يوم 28 مايو، ويرتبط الأهلي بمباراة في كأس مصر يوم 29 مايو ضد الألومنيوم، لهذا طلب الاتحاد المصري خوض الأخير اللقاء، دون اللاعبين الدوليين، لكن الأحمر رفض الأمر.

وأعاد هذا الخلاف الأذهان إلى أزمات متكررة، بين الأهلي والجبلاية، وقبل معسكر سبتمبر الماضي، تعارضت مواعيد مباريات الأهلي مع فترة التوقف الدولي، وتزامن هذا مع السوبر الإفريقي، وكان من المقرر إقامة السوبر يوم 15 سبتمبر، وقدم الأهلي حينها طلب رسمي للاتحاد، لإعفاء لاعبيه من معسكر سبتمبر.

واستند الأهلي في الطلب المقدم، أن منتخب مصر سيخوض لقاء تحصيل حاصل يوم 8 سبتمبر ضد إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا، إلا أن روي فيتوريا مدرب المنتخب آنذاك، أعلن قائمته وضمت بعض لاعبي الأهلي وهم، محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبدالمنعم، مروان عطية، مع غياب العديد من عناصر الأهلي الأساسية.

وفي عام 2022، واجه الأهلي أزمة مشابهة مع اتحاد الكرة المصري، بسبب بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات، حينها خاض الأول مباراة ضد مونتيري المكسيكي، دون خمسة لاعبين دوليين، كانوا مع منتخب مصر في كأس الأمم في الكاميرون، وهؤلاء اللاعبين هم، محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد شريف.

وتظل أزمة اختفاء جواب تنظيم نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، هي الأشهر بين الأهلي واتحاد الكرة المصري، وخسر حينها الأحمر اللقب، بعدما اعترض على إقامة النهائي في المغرب، مع وجود ناد مغربي طرفا في اللقاء.

وانتشر في هذه الفترة جوابا، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، موجهه إلى الجبلاية في حال رغبتها في تنظيم النهائي، ولكن لم يصل إلى الأهلي أي معلومة عنه وهو ما سبب الخلاف بين الثنائي، وقال وليد العطار المدير التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة آنذاك، في تصريحات تلفزيونية: "بشأن الخطاب المتداول، كنا نجهز هذا الخطاب لوزارة الشباب والرياضة، جاء لنا خطاب نادي بيراميدز برغبته في تنظيم نهائي الكونفدرالية وقام بتحديد الملعب، وقمنا بإضافة هذا الأمر على الخطاب، وتم إرساله، المعتاد نطلب تنظيم البطولات المجمعة، إلا إذا كان هناك نادي مهتم بتنظيم البطولة أو مباراة، والأهلي لم يرسل لنا أي خطاب لتنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأَضاف: "أولا لا يوجد أي مكسب لاتحاد الكرة من أجل إخفاء الخطاب، لأنها مكسب لنا بكل تأكيد تنظيم البطولة، من بداية البطولة، يتم إرسال نظام البطولة للأندية، وعلى الدولة الراغبة تقدم طلب التنظيم، وكل الأندية لديها علم بنظام البطولة، لا يوجد تعمد لأي شيء، ماذا سنستفيد".

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