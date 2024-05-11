عمر جابر: شيكابالا أسطورة كنا نتمنى تواجده أمام نهضة بركان.. وأتمنى تحقيق لقب قاري

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عمر جابر، لاعب فريق الزمالك، إنه يتمنى تحقيق بطولة قارية مع ناديه بالفوز بكأس الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنهم مرشحون دائمًا للتتويج بالبطولات.

ويستضيف فريق نهضة بركان عند العاشرة من مساء يوم غد الأحد نظيره الزمالك، في ذهاب نهائي الكونفدرالية قبل أن يحل ضيفًا عند الثامنة من مساء يوم الأحد الموافق 19 مايو.

وتابع جابر، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"شيكابالا أسطورة ولاعب كبير وكنا نتمنى تواجده معنا في المباراة ولكن الإصابة حرمتنا من خدماته ولكن نثق في جميع اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات وأتمنى تحقيق بطولة قارية مع الزمالك والفوز بالكونفدرالية، وفريق نهضة بركان فريق محترم وأتمنى حصد اللقب في النسخة الحالية".

وأشار لاعب الزمالك، إلى أن فريقه يسعى للفوز في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بجانب تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة، مضيفًا:الزمالك فريق كبير ويجب على الجميع احترامه والنادي لا يشتكي ولا يتحجج قبل أي مباريات مهمة كما يزعم البعض".

وأتم الظهير الأيمن للزمالك تصريحاته بالإشارة إلى أن نتائج الفريق في المسابقات المحلية لا تعكس مستواه، مضيفًا:"الزمالك قام بتجديد دماء الفريق في الفترة الماضية، وحصد الفريق العديد من البطولات المحلية في الفترة الأخيرة، كما أن الزمالك يكون مرشحاً دائما للمنافسة على كل البطولات التي يشارك فيها".



اقرأ أيضًا:

"كفاية مؤامرات".. إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لطارق السيد

"كاف" يرشح 4 لاعبين من الزمالك ونهضة بركان "يجب متابعتهم" بنهائي الكونفدرالية