العين يهدر فرصة ذهبية.. تقدم مبكراً ثم عاد خاسراً من يوكوهاما

الرياص - اسماء السيد - يوكوهاما (اليابان) : أهدر العين الإماراتي تقدّماً مبكراً وعاد خاسراً من أرض يوكوهاما مارينوس الياباني في الدقائق الأخيرة 1 - 2، السبت في ذهاب نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا في كرة القدم بصيغته الحالية.

أمام 55 ألف متفرّج، افتتح لاعب الوسط الشاب محمد عباس التسجيل للعين (12)، قبل أن يردّ المضيف في نهاية الشوط الثاني عن طريق أساهي أويناكا (72)، وكوتا واتانابي (84).

وتقام مباراة الإياب السبت المقبل على استاد هزّاع بن زايد في مدينة العين، علماً ان بطل المسابقة يحجز المقعد الرابع الأخير لقارة آسيا في مونديال الأندية 2025 بصيغته الموسعة، ليلحق بالهلال السعودي، أوراوا ردي دايموندز الياباني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

ويأمل العين بقيادة المدرب الأرجنتيني هرنان كريسبو ان ينهي مشاركته في آخر نسخة تقام من بطولة دوري أبطال آسيا بصيغتها الحالية بالتتويج، على غرار ما فعل عندما دشّن مشواره فيهأ. أحرز في 2003 لقب أول نسخة من دوري أبطال آسيا على حساب تيرو ساسانا التايلاندي بعدما فاز ذهاباً في العين 2 - 0 وخسر إياباً 1 - 0.

واستحدث دوري أبطال آسيا كبديل لبطولة الأندية الآسيوية، ومرّ على مدى 21 عاماً بتغييرات عدة على صعيد عدد الفرق المشاركة، على ان تكون هذه النسخة الأخيرة بصيغتها الحالية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغييرات شاملة في مسابقات الأندية، خصوصاً دوري أبطال آسيا للنخبة الذي سيقام اعتباراً من موسم 2024 2025، ليضم في نسخته الجديدة 24 فريقاً بدلاً من 40 كما هو متبع حالياً.

من جهته، يطمح يوكوهوما مارينوس بقيادة مدرّبه الأسترالي هاري كيويل إلى لقبه الأول، في النهائي الثاني له بعدما حل وصيفاً في نسخة 1990 أمام لياوننيغ الصيني (1 2 و1 1)، ثم ودّع من دور المجموعات في أربع نسخ متتالية وتأهل إلى ثمن النهائي في 2020 و2022.

بداية قوية للعين

وبدأ العين الذي يخوض النهائي الرابع له بعد 2003 و2005 و2016، المباراة بقوّة بافتتاح التسجيل بعدما استغل المغربي سفيان رحيمي التحرّك البطيء للمدافع البرازيلي إدواردو في اللحاق بالكرة، لينفرد متصدّر ترتيب هدافي النسخة الحالية (11 هدفاً) ويسدّد، لكن حارس مرمى يوكوهاما مارينوس تصدى لتسديدته تابعها محمد عباس في الشباك رغم محاولة إدواردو اليائسة لابعادها (12).

ورد أصحاب الأرض بتسديدة بعيدة من أويناكا مستفيدا من خطأ يحيى نادر في التمرير، تصدى لها حارس مرمى العين خالد عيسى ببراعة إلى ركنية وصلت إلى كاتسويا ناغاتو الذي ارسلها عرضية اصطدمت بالمدافع خالد الهاشمي وكادت تخدع عيسى الذي ابعدها بقدمه بصعوبة (26).

وسجّل العين مجدداً بعد تسديدة الأرجنتيتي ماتياس بالاسيوس، لكن الهدف ألغي بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد (في إيه آر)، لوجود تسلل على لاعب وسط الفريق الإماراتي (30).

ووقف عيسى الذي كان تألق بشكل لافت في ربع ونصف النهائي أمام النصر والهلال السعوديين، حائلاً دون عودة يوكوهاما مارينوس في النتيجة، بعدما تصدّى ببراعة لتسديدتي تاكويا كيدا القريبة (34) والبرازيلي يان ماتيوس بعد ركنية (35).

وخرج إدواردو مدافع يوكوهاما مارينوس مصاباً (37) فأكمل صاحب الأرض ضغطه وسدّد الكوري الجنوبي نام تاي هي برعونة إلى جانب القائم (45+3).

وبعد عدّة محاولات، أدرك صاحب الأرض التعادل بعد عرضية من ماتيوس تابعها اويناكا برأسه في شباك عيسى (72).

وكان أويناكا صاحب الفضل في صعود فريقه إلى النهائي بعدما كان سجل هدفين أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في إياب نصف النهائي (5 4 بركلات الترجيح الوقتان الأصلي والإضافي 3 2).