الامارات | هبوط غرناطة قبل مواجهة ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هبط غرناطة وصيف القاع في الدوري الإسباني لكرة القدم إلى الدرجة الثانية بعد فوز ريال مايوركا على ضيفه لاس بالماس 1-0 السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والثلاثين.

ويستقبل غرناطة في وقت لاحق ريال مدريد، المتصدر والمتوج بطلاً للدوري للمرة الـ 36 في تاريخه، إلا انه سيخوض اللقاء محبطاً بعد هدف المدافع الأوروغوياني جيوفاني غونزاليس في الدقيقة 29 في مرمى لاس بالماس الذي أطاح بآماله في البقاء بالدرجة الأولى.

وبات غرناطة، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 21 نقطة، يتأخر بفارق 13 نقطة عن رايو فايكانو السابع عشر، ولا يستطيع بالتالي اللحاق به حسابيا.

ورافق غرناطة نظيره ألميريا متذيل الترتيب أول الهابطين إلى الثانية، في حين يصارع قادش الذي يحتل المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة للحفاظ على آماله حين يستقبل خيتافي الاحد.

في المقابل، سمح الفوز لريال مايوركا، وصيف مسابقة الكأس هذا الموسم، في التقدم أكثر في الترتيب والابتعاد عن شبح الهبوط باحتلاله للمركز الخامس عشر مع 35 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن لاس بالماس الرابع عشر.

ويلعب لاحقاً فياريال مع إشبيلية، وأتلتيك بلباو مع أوساسونا.

وتتابع المرحلة الأحد، فيلعب أتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو، وفالنسيا مع رايو فايكانو، وريال بيتيس مع ألميريا. وتختتم الإثنين بلقاء برشلونة مع ريال سوسييداد.