الأزمة تتفاقم.. بيان شديد اللهجة من الاهلي لـ اتحاد الكرة

وجه مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب 4 طلبات عاجلة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم تطبيق اللوائح والأخطاء التحكيمية.

وأصدر الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيانًا رسميًا مساء اليوم، نشر خلاله نص الخطاب الذي أرسله إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

4 طلبات عاجلة من الاهلي لـ اتحاد

جاء في الخطاب أن النادي سبق وأن قام بمخاطبة اتحاد الكرة عشرات المرات على مدار السنوات الأربع الماضية بهدف ضرورة تطوير منظومة التحكيم والاهتمام بالحكام ومعايير اختيارهم للمباريات حتى يتحقق العدل بين الأندية.

وأضاف البيان: “لكن لا تزال الأخطاء التحكيمية (حكام الساحة – حكام الفيديو) تلقي بظلالها على نتائج العديد من المباريات”.

اقرأ أيضا.. كاف يفاجئ الزمالك قبل مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وتابع: “كأن فترة السنوات الأربع الماضية لم تكن كافية لتصحيح الأوضاع وتطبيق معايير تحكيمية واحدة للتصدي لمن يحاول الحديث عن تحديد اتجاه سير المسابقة”.

وواصل: “جاء في الخطاب أيضًا أن النادي أبدى مرونة شديدة على حساب لاعبيه المرهقين بدنيًّا وذهنيًّا، ووافق على انضمامهم لمعسكر المنتخب الأخير بمواعيد خارج الأجندة الدولية، في ضوء التزامات فنية وبدنية؛ نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفني للأهلي ونظيره في المنتخب، حتى لا يتعرض لاعبو الأهلي للإصابة.

وأكمل: “للأسف لم يحدث أي التزام بما تم الاتفاق عليه، وفقد النادي بعض لاعبيه لفترات، منهم للإصابة وآخرون للإرهاق، بعدما تعرضوا لأحمال زائدة، خاصة وأن الأهلي خاض منذ بداية الموسم 15 مباراة في بطولة الدوري، فضلًا عن مشاركته في 10 مباريات رسمية إضافية بذات الفترة؛ منها أربع مباريات في الدوري الإفريقي لكرة القدم، وثلاث مباريات في كأس العالم للأندية، ومباراتان في السوبر المصري، ومباراة في السوبر الإفريقي.

واسترسل: “معظم هذه المباريات «8 مباريات» أقيمت خارج البلاد. وأشار النادي إلى أنه طالب بضرورة تطبيق اللوائح بعدما تلقى خطابًا من اتحاد الكرة بتاريخ 4-1-2024 أكد فيه الأخير على أن اللاعب الذي لجأ للمحاكم المدنية بحق لاعب الاهلي حسين الشحات، قد خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولائحة «فيفا»”.

وأردف: “بدلًا من قيام اتحاد الكرة بحسم الأمر وتطبيق اللوائح بحق المخطئ؛ تفاديًا للاحتقان الجماهيري وإثارة الأزمات، فوجئ النادي بمسئولي الاتحاد الذين اعترفوا بخطأ اللاعب كتابة يثيرون الجدل بإحالته للجنة الانضباط، وعدم صدور أي قرار بشأنه حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على الواقعة.

وواصل: “تضمن خطاب الاهلي أن النادي تم إبلاغه مؤخرًا بعد إجراء قرعة كأس مصر بأن دور الــ32 سوف يقام بدون اللاعبين الدوليين، وأن الأهلي سوف يواجه الألومنيوم يوم 29 مايو بملعب السلام.. في حين أن اتحاد الكرة بالأساس لم يرسل للنادي لائحة البطولة قبل بداية الموسم، ولم ينشرها على موقعه الرسمي، وفي ذات الوقت لا يملك نصًّا بأي من اللوائح المنظمة للمسابقات الكروية معتمدًا من «فيفا» يمنع أي نادٍ من الاستعانة بلاعبيه الدوليين (مصريين وأجانب) من المشاركة في مباراة رسمية خارج الأجندة الدولية.

وتطرق الخطاب إلى مرور عامين ــ ولم يعلن اتحاد الكرة عن المسئول الذي أخفى خطاب «كاف» والخاص باستضافة تنظيم نهائي دوري الأبطال بالقاهرة موسم 2021-2022، وضاع حق الأهلي بالرغم من التحقيق الذي أجرته وزارة الشباب والرياضة حينذاك والذي كشف العديد من الحقائق.

وحدد النادي في ختام خطابه أربعة طلبات من اتحاد الكرة جاءت على النحو التالي:-

– تعيين حكام أجانب لمباريات الأهلي التي سوف يقوم النادي بالإبلاغ بها لاحقًا، ويتحمل التكاليف المالية المطلوبة نظير ذلك، وإعادة النظر في معايير اختيار الحكام في كل المباريات بما يضمن الحد الأدنى من العدالة بين الأندية.

– الإفادة بما تم تجاه اللاعب، الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة «فيفا» باعتراف الاتحاد المكتوب في 4-1-2024.. وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن، رغم إخطار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية بتاريخ 7-12-2023.

– موافاة النادي بلائحة كأس مصر التي تنظم المسابقة، وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد.. وكذلك بالسند اللائحي الذي بمقتضاه لا يحق للاعبي الأهلي الدوليين المشاركة في دور الـ32 لبطولة الكأس.

– الإفادة بالأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسئول بالإدارة التنفيذية للاتحاد الذي أضاع حق الأهلي وأخفى خطاب «كاف» الخاص باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة 2021-2022 وفقًا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة حينذاك.