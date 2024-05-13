الامارات | الفارس عمر المرزوقي يحرز لقب الجائزة الكبرى لقفز الحواجز في إيطاليا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز عمر عبد العزيز المرزوقي فارس منتخب الإمارات لقفز الحواجز لقب شوط الجائزة الكبرى في بطولة «مونتي فالكو» بإيطاليا فئة الأربع نجوم والتي أقيمت من 8 إلى 12 مايو الجاري بمشاركة 47 فارساً وفارسة يمثلون معظم دول العالم.

وتألق المرزوقي بصحبة الجواد «إنجوي دو لا مور» على حواجز تم تصميمها بارتفاع 155 سم.

وبهذه النتيجة يواصل المنتخب تحقيق نتائجه الإيجابية في بطولات إيطاليا ضمن معسكره الحالي استعداداً للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويقام معسكر الإعداد في إيطاليا بدعم ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبو ظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

وتنتظر المنتخب مشاركة أخيرة بكأس الأمم فئة الخمس نجوم من 22 إلى 25 مايو الحالي في العاصمة الإيطالية روما.