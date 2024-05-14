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ناقد رياضي: تصريحات حسام حسن صادمة وكان عليه الاحتفاظ برأيه لنفسه

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد علاء عزت الناقد الرياضي، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال جلسته الودية مع الصحفيين، صادمة ومحبطة.

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وتابع عزت خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كان على حسام حسن الاحتفاظ برأيه لنفسه، لأن تلك التصريحات تقتل جيل من اللاعبين وأحلامهم، حتى لو الواقع صحيح بأن هناك قلة في المواهب".

وأضاف علاء عزت: "لا أعلم سبب أن تكون الجلسة ودية وفتحت الباب أمام الاجتهاد والتحريف، وكنت أتمنى إقامة مؤتمر صحفي بدلًا من ذلك الأمر".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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