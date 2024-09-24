شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض إعارة مصطفى أبو الخير ويتمسك ببقائه فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة خروج مصطفى أبو الخير لاعب وسط الفريق الأحمر للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتمسك ببقاء اللاعب في الموسم الجديد.

يذكر أن هناك أندية كانت ترغب في الحصول على خدمات مصطفى أبو الخير على سبيل الإعارة، مثل غزل المحلة وحرس الحدود والجونة.

ويؤمن كولر بإمكانيات مصطفى أبو الخير، ويرى أنه سيقدم الإضافة للفريق الأحمر في الموسم المقبل لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية، ويرغب في منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات على مدار الموسم المقبل، خاصة بعدما ظهر للاعب بشكل مُرض خلال المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري بالموسم الماضي بعد قرار استكمال المباريات بالناشئين عقب حسم درع الدوري.

ويتدرب مصطفى أبو الخير مع الفريق الأول بالأهلي منذ الموسم الماضي وتم قيده في القائمة الأفريقية بالموسم الجديد، وينال قناعة مارسيل كولر.

مصطفى أبو الخير يجيد اللعب في كل مناطق الوسط، سواء مركز 6 أو 8 أو 10، كما يجيد اللعب في الجبهة اليسرى، ويعد من أبناء النادي الأهلي وأحد اللاعبين المبشرين الخارجين من قطاع الناشئين في القلعة الحمراء.