اندية سعودية تواصل الضغط من اجل صفقة كاسيميرو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الصحفي الموثوق فابريزو رومانو ان النجم البرازيلي كاسيميرو نجم وسط فريق مانشيسار يونايتد الانجليزي في طريقه للانتقال الى الدوري السعودي في الموسم المقبل .

وكانت عدة اندية في دوري روشن السعودي قد أبدت اهتمامها بضم النجم البرازيلي كاسيميرو من مانشيستر يونايتد منذ اكتوبر الماضي الا ان الصفقة لم تتم خلال فترة الانتقالات الصيفية لرغبة مانشيستر يونايتد في الاحتفاظ بالنحم البرازيلي الا ان كاسيميرو يتعرض للكثير من الانتقادات داخل قلعة اولد ترافورد خاصة في ظل تراجع نتائج مانشيستر يونايتد في الدوري الانجليزي حيث لم يحقق الفريق سوى انتصار يتيم في اخر سبعة مباريات ويحتل المركز الثامن في قائمة اندية الدوري وهو المركز الأسوأ لليونايتد منذ عقود .

وقال فابريزو رومانو في تصريحات تلفزيونية لشبكة أسبن الإخبارية : لدى كاسيميرو موسمين اخرين في تعاقده مع مانشيستر يونايتد براتب أسبوعي يصل إلى ٣٨٥ الف جنية استرليني وهو الراتب الذي يعد ضخما بالنسبة للأندية الأوربية في الوقت الحالي.

و اضاف فابريزو رومانو: اندية سعودية كثيرة تسعى لضم كاسيميرو والعرض الرسمي سيصل إلى مانشيستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة بعد إقرار ميزانية الاندية السعودية في الموسم المقبل من طرف الجهات المسئولة هناك .

يذكر ان نادي النصر السعودي هو أحد اهم الاندية التي تردد اسمها كثيرا لضم كاسيميرو خاصة في ظل تواجد كريستيانو رونالدو الذي سبق وتزامل مع كاسيميرو لفترة داخل نادي ريال مدريد الأسباني