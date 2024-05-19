الحسم في القاهرة.. الأهلي يتعادل سلبيا مع الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تعادل الأهلي سلبياً مع الترجي التونسي، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت على إستاد حمادي العقربي في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأدار المباراة تحكيميا الحكم الجزائري مصطفى غربال، ويعاونه طاقم جزائري مكونًا من مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكمًا رابعًا، ويتواجد على تقنية الـvar الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويساعده الرواندية سليما ميكسونجا والأنجولي جيرسون دو سانتوس كمساعد ثان.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وبدأ الأهلي مباراة الترجي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

وبدأ الترجي مواجهة الأهلي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: محمد بن علي - محمد أمين توجاي - ياسين مرياح ـ محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: حسام تقا - غيلان شعلالي - روجيه أوهولو.

خط الهجوم: يان ساس - رودريجو رودريجيز - حسام الدين غشة.