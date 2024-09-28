تخطيط الأهلي تطلب من كولر تقريرًا مفصلًا عن أسباب خسارة السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - طلبت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة مختارمختار، تقريرًا مفصلًا من مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة، عن أسباب خسارة بطولة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتناقش اللجنة أسباب الهزيمة فى اجتماعها الذى يعقد خلال الساات القليلة القادمة فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف العام على الكرة وحسام غالى عضو مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على أسباب خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وتناقش اللجنة أيضا احتياجات الفريق قبل إغلاق باب القيد يوم 25 أكتوبر المقبل، وتستمع اللجنة إلى آراء الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، وتخطيطه للفترة القادمة والاستعداد لبطولة السوبر المحلي في الإمارات المقرر لها خلال الفترة من 17- 21 أكتوبر المقبل.