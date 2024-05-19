«صنع في غزة».. لافتات مؤثرة من جماهير الترجي أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد ملعب رادس في تونس، رفع لافتات داعمة لغزة، خلال مواجهة الأهلي والترجي التونسي، مساء السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتضمنت لافتات الجماهير التونسية مشاهد مأسوية من حرب إسرائيل على غزة.

ومن بين المشاهد التي ظهرت أعلى الملعب الجد الذي يحتضن حفيدته الشهيدة في مشهد معروف إعلاميًا بـ "روح الروح"، بجانب الطبيبة التي تحمل شابًا شهيدًا، وكٌتب على تلك اللافتة صنع في غزة.

كما ظهرت أيضًا لافتة أخرى لحامل علم فلسطين وبعض مشاهد المظاهرات والإعلاميين الفلسطينيين الذي ينقلون الحدث تحت نيران القصف، وكٌتب على تلك اللافتة: جانب من التاريخ.

وعلى الفور، انتشرت تلك اللافتات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ستاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل، وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة .