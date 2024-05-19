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شاهد.. أول ظهور لعلي معلول بعد إصابته

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ياسر رشاد - القاهرة - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو يظهر فيه لاعبه التونسي علي معلول بعد تعرضه لإصابة في مباراة الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وظهر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة الأحمر،  مع معلول من أجل التحدث معه ودعمه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها.

حيث ظهر معلول على "عكازات" مما يشير إلى صعوبة الإصابة ما قد يجعله بنسبة كبيرة خارج مباراة الإياب أمام الترجي يوم السبت المقبل.

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ومازح الخطيب معلول خلال الفيديو من أجل رفع روحه المعنوية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها، وأشارت الأنباء الأخيرة حول تطورات إصابته بأنها في وتر اكيليس.

الخطيب ومعلول

وكان معلول خرج مبكرا من مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي بعد تعرضه للإصابة وشارك كريم فؤاد بدلا منه.

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وحسم التعادل السلبي دون أهداف مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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