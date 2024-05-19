أبو الدهب: تعادل الأهلي مع الترجي "نتيجة خادعة"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق، أن تعادل الأهلي سلبيا مع الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا "نتيجة خادعة".

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "الأهلي قادر على التتويج باللقب الإفريقي في القاهرة".

وأضاف: "التعادل السلبي نتيجة خادعة، والأهلي مطالب بتسجيل هدف واثنين وثلاثة من أجل حسم التتويج باللقب الإفريقي".

واختتم: "الترجي سيخوض مباراة دفاعية في لقاء الإياب وسيعتمد على الهجمات المرتدة",

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والترجي التونسي، التي جمعتهما مساء السبت، على ستاد حمادي العقربي في رادس، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة العودة بين الأهلي والترجي

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.