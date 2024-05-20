رقم مميز لنجم مانشستر سيتي بعد حسم البريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - سجل رودريجو هيرنانديز المعروف ب رودري لاعب وسط فريق مانشستر سيتي، رقمًا مميزا في فوز فريقه على وست هام يونايتد مساء اليوم الأحد، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رودري، هدف مانشستر سيتي الثالث في المباراة، ليساهم في إحراز الفريق السماوي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة على التوالي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أنه لم يخسر رودري أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؛ حيث فاز في 27 مباراة وتعادل في 7.

ومن بين المباريات الأربع التي غاب عنها، خسر سيتي 3 مباريات، ولعب 5 لاعبين فقط المزيد من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم واحد دون خسارة، وكلهم من فريق آرسنال الذي أحرز لقب الموسم 2003-2004، دون تعرضه لهزيمة واحدة.

وأفادت "بي بي سي"، أن رودري لم يخسر في آخر 50 مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، ووحده مدافع آرسنال السابق سول كامبل (56 بين العامين (2002 و2004) حظي بسلسلة أطول.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على نظيره وست هام بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.