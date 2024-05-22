تشكيل النصر السعودي المتوقع ضد الرياض في دوري روشن للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - تنتظر جماهير نادي النصر السعودي، المواجهة المرتقبة في دوري روشن للمحترفين، عندما يحل العالمي ضيفا على الرياض، ضمن لقاءات الجولة 33 من عمر المسابقة.

تشكيل النصر المتوقع ضد الرياض في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: أوسبينا.

في خط الدفاع: نواف بوشل، علي لاجامي، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

في خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو، بروزفيتش.

في خط الهجوم: أيمن يحيى، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

و توج الهلال بلقب الدوري السعودي رسميا، قبل نهاية المسابقة بـ 3 جولات، فيما جاء النصر وصيفا.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

ويحل نادي النصر، ضيفا على الرياض، بملعب الأمير فيصل بن فهد، في التاسعة مساء الخميس، ضمن لقاءات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين.

القناة الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تنقل مجموعة قنوات SSC، الحاصلة على حقوق البث التليفزيوني الحصري للمسابقات الرياضية السعودية، مواجهة النصر والرياض، في التاسعة من مساء الغد.