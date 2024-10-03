حجار من سرايا جبيل: الرهان على حكمة مدراء مراكز الايواء والمساعدات لا تكفي النازحين

زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار سرايا جبيل، وعقد اجتماعا في مكتب رئيسة خلية ازمة النازحين قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي الخوري.

وأثنى حجار على "الدور الذي تقوم به القائمقام مع فريق خلية الازمة لمساعدة النازحين"، مشددا على "ضرورة تنظيم مراكز الاستضافة"، مؤكدا "اهمية التضامن في هذه المرحلة لتخطي الصعوبات التي نعيشها"، موضحا ان "المساعدات التي تأتي لا تكفي لتأمين حاجات 1200 نازح من قراهم".

وأكد "أهمية العمل الدؤوب مع بعضنا البعض لاجتياز الاولويات التي يجب اجتيازها"، مشددا على ان "الرهان على حكمة وتعاضد وذكاء مدراء مراكز الايواء وطريقة تأمين الحاجات بحسب الاولويات" .

وأضاف "هناك حاجات نؤمنها من خلال اليونسيف وفي الايام المقبلة، ستأتي حاجات من خلال مشروع "ايزوسيب"، وكلنا نعمل مع بعضنا البعض وكل المؤسسات الدولية هدفها تسخير عملها للاستجابة السريعة وهذا الدور المطلوب منا عمله" .

ولفت الى "الصعاب التي تعانيها المستشفيات خصوصا وانها لم تقبض مستحقاتها منذ فترة وباء كورونا"، مؤكدا "متابعة الموضوع الاستشفائي بالروية والحكمة"، مشددا على ان "ادارة المستشفيات الحكومية هي من افضل ادارات المستشفيات في البلد" .

وتطرق الى "الضغوطات النفسية التي يعاني منها المسؤولون عن مراكز الايواء"، وقال: "عليهم بالروية والهدوء والحكمة لاننا لسنا نحن سبب هذه الكارثة بل نتلقاها" .

ووعد بنقل بعض المشاكل التي تعاني منها مراكز الايواء لا سيما المدارس منها الى الوزراء المختصين، وقال: "نعيش اليوم مرحلة صعبة جدا، فهناك قضية الكهرباء والمياه والاتصالات لفريق العمل وتأمين المازوت للمراكز خصوصا واننا على ابواب فصل الشتاء وكل هذه المشاكل سنعمل على ايجاد الحلول لها" .

ونوه بالجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني في هذه المرحلة، مشددا على "ضرورة العمل على تأمين كل الحاجات والمستلزمات الضرورية لاكمال مهامهم".