صدر العدد الثالث والثلاثون بعد المئة، تشرين الاول 2024، من مجلة "الامن العام" عن المديرية العامة للامن العام، وفيه:
- موضوع العدد: لبنان تحت نيران العدوان، والعدو يعمّم الخراب.
- اللواء الياس البيسري في الافتتاحية: حماية الاوطان خيار ارتضيناه وقدر اقتنعنا به.
- الرئيس ميشال سليمان لـ"الامن العام": نحتاج رئيسا لا يستفز احدا، ولا بديل من اعلان بعبدا.
- السفير الفرنسي هيرفي ماغرو: انتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701.
- كيف ترى الكتل النيابية الحل بعد سنتين على الشغور الرئاسي، وما هو رأي القانونيين لتجاوز المأزقين الدستوري والسياسي.
- خمس سنوات على حراك 17 تشرين: اين نجح واين اخفق، وما هي علاقته بالازمة المالية والاقتصادية.
- بالارقام كلفة الاقساط المدرسية على الاهالي.
- كيف يواجه مزارعو الجنوب العدوان الاسرائيلي وهم في دائرة الخطر؟
- تحقيقات اقتصادية تتناول دور الاستقرار في نمو القطاعات الانتاجية والسياحية وجذب الاستثمارات.
- "الامن العام" تواكب الذكرى الاربعين لاعتماد الامم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، وتشرح دور المديرية العامة للامن العام في تطبيق بنودها.
- الضفة الغربية الهدف التالي للعدو الاسرائيلي.
- المسرح الوطني اللبناني ودوره في تعزيز اللامركزية الثقافية.
- ماراثون بيروت هذا العام: قلب واحد بسباق واحد.
- الى الابواب الدائمة في احصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية.
- يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط:
www.general-security.gov.lb
كانت هذه تفاصيل خبر صدور العدد 132 من مجلة "الأمن العام": لبنان تحت نيران العدوان والعدو يعمّم الخراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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