استاد القاهرة الدولى جاهز لنهائي دورى أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي التواجد مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي للاطمئنان علي جاهزية استاد القاهرة الدولي لاستضافة النهائي المرتقب بمباراة الإياب بين النادي الاهلي و الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال افريقيا والذي يقام مساء السبت المقبل .

وتأكد "وزير الرياضة " من جاهزية أرضية الملعب والذي يستضيف النهائي الافريقي والذي ينتظره الملايين من الجماهير المصرية والأفريقية كما اطمأن علي الاستعداد التام لاستقبال الجماهير والتي من المنتظر ان تزين المدرجات لمؤازرة النادي الأهلى.

وتمني وزير الشباب والرياضة ان يتوج النادي الاهلي بلقب البطولة لتستمر الأندية المصرية في ريادتها للقارة الافريقية وذلك بعد تتويج نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية لهذا العام مطلع الاسبوع الحالي وإقامة السوبر الافريقي بين قطبي الكرة المصرية

وتمني الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خروج المباراة النهائية بين الفريقين الشقيقين بصورة تليق بالدولتين ، مؤكدًا علي ثقته في ظهور الجمهور المصري والتونسي والاستاد بالصورة المشرفة التي تليق بمصر .

وكان وزير الرياضة قد نجح بوقت سابق في حل مشكلة توفير خدمات الانترنت باستاد القاهرة الدولى بالتنسيق مع وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وذلك استعدادا لاستقبال النهائي الافريقي بين فريقي الاهلي والترجي .

وكان فريق الأهلي قد نجح في الخروج بمباراة الذهاب بتونس بالتعادل السلبي ويكفي بطل مصر الفوز بهدف نظيف او اكثر للتويج باللقب الأفريقي.