139 نقطة.. أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة بفانتازي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت الجولة السادسة من فانتازي الدوري الإنجليزي، وشهد هذا الأسبوع تألق العديد من اللاعبين ذوي الملكية المنخفضة "دفرنشال".

وشهدت التشكيل الأفضل في الجولة تواجد جيمس جستين مدافع ليستر سيتي صاحب نسبة ملكية 0.6% فقط، بجانب خط وسط برايتون كارلوس باليبا صاحب ملكية 0.2%.

أفضل 11 لاعبا في الجولة السادسة

حراسة المرمى: فيكاريو (توتنهام - 6 نقاط).

خط الدفاع: جستين (ليستر - 12 نقطة) - فان دي فين (توتنهام - 11 نقطة) - جويهي (كريستال - 9 نقاط).

خط الوسط: بالمر (تشيلسي - 25 نقطة) - ماكنيل (إيفرتون - 15 نقطة) - تروسارد (أرسنال - 13 نقطة) - مارتينلي (أرسنال - 13 نقطة) - كارلوس باليبا (برايتون - 12 نقطة).

خط الهجوم: ليام ديلاب (ليستر - 12 نقطة) - واتكينز (أستون فيلا - 11 نقطة).

وتبدأ الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل، بلقاء ليفربول وكريستال بالاس.