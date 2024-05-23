النصر يتعادل مع الرياض بالدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل النصر مع الرياض بهدفين لكل فريق مساء اليوم على أرضية ملعب فيصل بن فهد في إطار لقاءات الجولة 33 من الدوري السعودي.

سجل أوتافيو دا سيلفا هدف التقدم للنصر في الدقيقة 15 قبل أن يرد الرياض بهدفين عن طريق أندري جراي في الدقيقة 26 ومحمد صالح العقل في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول.

وأدرك النصر التعادل بهدف قاتل في الدقيقة 86 سجله كريستيانو رونالدو.

بهذه النتيجة يحافظ النصر على المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري السعودي برصيد 79 نقطة وبفارق 14 نقطة كاملة عن الهلال صاحب الصدارة والمتوج بلقب الدوري السعودي عن الموسم الحالي.

وخاض النصر 33 مباراة، حقق الفوز في 25 مباراة وتعادل في 4 لقاءات وخسر 4 مرات، سجل لاعبوه 94 هدفًا واستقبلت شباكه 38 هدفًا.