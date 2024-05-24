الإصابات تهدد لاعبي الأهلي قبل موقعة الترجي

ياسر رشاد - القاهرة - باتت الإصابات الهاجس الأكبر أمام لاعبي الأهلي قبل موقعة الإياب ضد الترجي التونسي غداً السبت في نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي تستضيفها ستاد القاهرة بعد التعادل بدون أهداف في لقاء الذهاب.

واشتكى الثنائي محمد عبد المنعم ومحمد هاني لاعبا الأهلي من إصابات عضلية قبل لقاء الإياب ، ويخضع الثنائي لاختبار طبي لحسم جاهزيتهما لمباراة الترجي.

وتأكد غياب عمرو السولية لاعب الوسط عن مباراة الغد لاستمرار إصابته في العضلة الخلفية كما تبدو فرص لحاق التونسي محمد الضاوي "كريستو" ضعيفة للإصابة.

ويختتم الأهلي مساء اليوم الجمعة إستعداداته لمواجهة الترجي التي يبحث خلالها عن الفوزب أية نتيجة لحصد اللقب الأفريقي.

وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.