الامارات | 3 مباريات في افتتاح "سوبر غرب آسيا" للسلة السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم السبت، منافسات النسخة الثانية من نهائيات دوري السوبر لغرب آسيا لكرة السلة "فاينال 8"، والتي تستضيفها للمرة الأولى العاصمة القطرية الدوحة حتى مطلع يونيو المقبل، وتقام على صالة لوسيل الرياضية.

ويشهد اليوم الافتتاح، إقامة ثلاثة مباريات، تقام الأولى والثانية منها لحساب المجموعة الثانية، على أن تنطلق المواجهات في الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات، وتجمع الكويت الكويتي أمام "تميل نادو" الهندي، وتتبع في السابعة مساءً بلقاء كاظمة الكويتي ومنافسه غوروغان الإيراني، وليسدل الستار في العاشرة مساءً بلقاء المجموعة الأولى ويجمع المنامة البحريني والحكمة اللبناني.

وتشهد النسخة الثانية، مشاركة 8 فرق، تم توزيعها في على مجموعتين، تضم الأولى الرياضي اللبناني، والمنامة البحريني، والحكمة اللبناني، وبي سي آستانا الكازاخستاني، فيما تضم المجموعة الثانية، الكويت الكويتي ومواطنه كاظمة، وشهراداري غوروغان الإيراني، وتميل نادو الهندي.

وتتواصل منافسات دوري المجموعات، يوم غدٍ الأحد، حين يلتقي في الرابعة عصرا فريقي "تميل نادو" الهندي أمام غوروغان الإيراني، يليه في السابعة قمة كويتية تجمع كاظمة أمام مواطنه الكويت، على أن يستهل الرياضي اللبناني مشواره في العاشرة مساءً بلقاء قوي يجمعه مع آستانا الكازاخستاني.

ويذكر أن الفرق الثمانية ستخوض دوري المجموعات المحدد لهوية الفريقين المتأهلين عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي ينطلق 31 مايو الجاري، ويجمع متصدري المجموعتين مع وصيفي المجموعة التالية، ويتحدد على أثره هوية الفريقين المنافسين على لقب النسخة الثانية، والمتأهلين حصراً إلى النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا لكرة السلة (BAL Asia) التي ستقام في الفترة من 9 وحتى 15 يونيو المقبل في دبي.