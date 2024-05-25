تشكيل قمة مانشستر يونايتد أمام السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي التشكيل الأساسي لمواجهة مانشستر يونايتد، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، اليوم السبت.

ومن المقرر أن تقام مواجهة مانشستر سيتي واليونايتد، على ستاد «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023/2024.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: أورتيجا

الدفاع: كايل ووكر – ناثان أكي – جون ستونز – يوشكو جفارديول

الوسط: رودري – كيفين دي بروين – ماتيو كوفاسيتش

الهجوم: فيل فودين – إيرلينج هالاند – بيرناردو سيلفا

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وعاد المهاجم ماركوس راشفورد، لقيادة تشكيل مانشستر يونايتد الأساسي من جديد بعد فترة من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت – رافاييل فاران – ليساندرو مارتينيز – آرون وان بيساكا

الوسط: سكوت ماكتوميناي – كوبي ماينو – سفيان أمرابط

الهجوم: برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد – أليخاندرو جارناتشو