أليو ديانج يعود للمشاركة مع الاهلي بعد غياب 162 يومًا

عاد أليو ديانج نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي للمشاركة مع فريقه في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غياب قرابة 4 أشهر.

وظهر أليو ديانج لأول مرة في مباريات الاهلي اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 162 يومًا.

وكانت آخر مشاركة لنجم القلعة الحمراء عندما حل بديلًا أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر لعام 2023.

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وتواجد ديانج على مقاعد بدلاء لقاء الذهاب في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي ولكنه لم يشارك.

ويتقدم فريق الاهلي على نظيره الترجي بهدف نظيف على نظيره الترجي الرياضي التونسي في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدف المارد الأحمر اللاعب رامي ربيعة في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول.