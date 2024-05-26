ميدو: يجب غلق صفحة أزمة محمد الشناوي مع الصحافة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو بغلق صفحة أزمة محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي الأخيرة مع الصحافة المصرية والتي أثيرت مؤخرًا بسبب تصريحاته خلال مؤتمر مباراة الأهلي والترجي.

وكان محمد الشناوي قد انتقد الصحافة المصرية خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا، الأمر الذي أدى لظهور أزمة مع الصحفيين وتوجيه النقد الشديد له.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أتمنى غلق صفحة أزمة الشناوي الأخيرة مع الصحفيين بعد اعتذاره الأخير".

وتابع: "الشناوي تحدث لأنه سمع العديد من الأخبار الكاذبة، هو لم يتحمل ذلك"، وأكمل: "الصحافة أوضحت أن الشناوي "بيتمارض"، وهو ما رفضه الشناوي، وزي ما فيه أخطاء لأبد أن نتحمل اللاعبين".

وأتم: "الشناوي لاعب كبير وحارس له تاريخ، ولأبد أن ننظر للأمور من جميع الاتجاهات، فنحن لسنا في خصومه مع اللاعبين والإعلام".

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان بدون أهداف في لقاء الذهاب.